Les Frères Scott : Bethany Joy Lenz tease une annonce à venir, bientôt des retrouvailles ?

Des retrouvailles virtuelles à venir ?

Si certains espèrent que cette annonce a un lien avec un potentiel reboot des Frères Scott, d'autres ont un autre idée plus probable : des retrouvailles virtuelles à venir. Depuis le début du confinement aux USA, plusieurs castings se sont retrouvés comme ceux de Pretty Little Liars, Une nounou d'enfer, 90210 et même des films Les Goonies et Le Seigneur des Anneaux. Alors, des retrouvailles des Frères Scott sont-elles en préparation ? Si c'est le cas, qui va y participer ? Réponses bientôt !