Pretty Little Liars : Emily/Alison, Spencer/Toby, la créatrice dévoile ce que deviennent les couples

En juin 2017, Pretty Little Liars prenait fin après 7 saisons. Le twist final n'a pas convaincu tous les fans mais tout se terminait plutôt bien pour les couples. Lors de la diffusion du spin-off The Perfectionists, on apprenait que Aria (Lucy Hale) et Ezra (Ian Harding) étaient devenus parents d'une petite fille et que Spencer et Toby s'étaient mariés. Dans la série, Alison (Sasha Pieterse) et Emily (Shay Mitchell) divorçaient et, puisque la série a été annulée après une saison, on a jamais su si le couple allait se réconcilier ou non.

La créatrice de PLL dévoile son plan pour Emison

Avant les retrouvailles des stars de Pretty Little Liars, I. Marlene King, créatrice de la série, a rassuré les fans d'Emison. Si les deux héroïnes étaient séparées à la fin de The Perfectionists, elle explique avoir toujours voulu les réconcilier. Dans son plan initial, si la série avait eu droit à une saison 2, Alison se serait d'abord mis en couple avec Taylor (Hayley Erin) avant de retrouver Emily et leurs filles à Rosewood. "Elles auraient eu une fin de conte de fées" assure I. Marlene King qui tease que les fans pourront peut-être voir ça un jour (dans le film évoqué la semaine dernière par Lucy Hale ?).

Que deviennent Spencer et Toby ?

Pendant les retrouvailles des acteurs, la créatrice de la série a aussi évoqué le couple Spoby, incarné par Troian Bellisario et Keegan Allen, et a donné des nouvelles des deux personnages. "Ils sont toujours bien ensemble. Ils ont sûrement déjà des enfants" a déclaré I. Marlene King. De quoi combler tous les fans du duo !