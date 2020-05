Pretty Little Liars : un film en préparation ? La réponse de Lucy Hale

Même quand une série est terminée, elle n'a pas forcément dit son dernier mot. La preuve : certaines sont revenues pour de nouvelles saisons des années après leur final comme Will and Grace ou X-Files et d'autres ont eu droit à un film comme Breaking Bad avec El Camino. En juin 2017, les aventures des Pretty Little Liars prenaient fin après 7 saisons. La série a eu droit à un spin-off, The Perfectionists avec Mona (Janel Parrish) et Alison (Sasha Pieterse), malheureusement annulé après une saison. La créatrice du show, I. Marlene King, avait plusieurs fois évoqué la possibilité de faire un film. Qu'en est-il aujourd'hui ?

Lucy Hale évoque la possibilité d'un film Pretty Little Liars

Ce vendredi 15 mai, une grande partie du casting de Pretty Little Liars va se retrouver virtuellement pour la bonne cause. A cette occasion, Lucy Hale qui jouait Aria Montgomery et est actuellement au casting de Katy Keene a évoqué la possibilité de retrouver les autres acteurs de la série le temps d'un film. "Tout est possible" a assuré la star qui avoue cependant qu'elle ne se voit pas reprendre son rôle tout de suite : "Je n'exclue rien mais je pense qu'on a besoin qu'un peu plus de temps soit passé. Je pense que ce serait plus intéressant si on y revenait après 10 ans" a confié l'actrice vue récemment dans Nightmare Island.

Dans la suite de son interview, Lucy Hale évoque aussi la possibilité... d'un autre spin-off ! "Je pense qu'ils vont faire un autre spin-off avant le film. Je ne sais pas..." a-t-elle déclaré. Elle a aussi expliqué ce qu'elle verrait Aria et Ezra (Ian Harding) faire pendant le confinement : "Ils seraient sûrement seuls dans une cabine. Ils ont toujours été comme un vieux couple même quand ils étaient jeunes. Ils tricotent et boivent du thé. Je ne sais pas ce qu'ils pourraient faire d'autres" explique la star.