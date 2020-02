Lucy Hale (Nightmare Island) : "Quand j'étais plus jeune, on me prenait pour Selena Gomez"

Le Match ou Next de Lucy Hale

Dans ce Match ou Next spécial Nightmare Island, on a voulu savoir si Lucy Hale aimait vraiment l'horreur, si elle avait le cran pour se retrouver sur une île déserte et participer à Koh Lanta '("Je suis prête à tout pour gagner, j'ai déjà mangé une araignée et des insectes"), si elle aimait rencontrer ses fans, si elle savait parler français... On a aussi pu lui parler de Katy Keene, sa nouvelle série liée à Riverdale ("on ne peut pas pas faire plus différent que Nightmare Island"), de ses tatouages ("j'en ai 13"), de l'importance de Pretty Little Liars dans sa vie et d'un éventuel retour de la série.

L'actrice de 30 ans se confie aussi sur ses auditions ratées. "Il y a tellement de rejets dans ce métier. Cela m'arrive encore. Je fais encore des auditions, je veux le rôle et je ne l'ai pas. J'ai auditionné pour Twilight, High School Musical, Hairspray et Pitch Perfect. Parfois tu es si près... D'autres fois, on ne te rappelle même pas. Tu n'es juste pas la bonne personne ! Mais c'est ainsi que tu apprends". Depuis la jolie brune s'est bien rattrapée !

Nightmare Island, avec Lucy Hale, actuellement au cinéma.