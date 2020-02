Katy Keene, Outlander saison 5, Emergence... top 10 des séries à voir en février 2020

Hunters

Ça va déménager dans Hunters ! Portée par Al Pacino et Logan Lerman avec aussi Kate Mulvany, Tiffany Boone ou encore Josh Radnor, la série suit une bande de chasseurs de nazis vivant à New York en 1977. Ces "hunters" ont découverts que des centaines de nazis vivent parmi nous et conspirent pour créer un quatrième Reich sur le sol américain. Ensemble, ils vont tout faire pour les pourchasser.

Date de sortie : le 21 février sur Amazon Prime Video.

Better Call Saul saison 5

Dans la saison 4 de Better Call Saul, Jimmy devenait réellement Saul Goodman et laissait derrière lui son sens de la morale. Si peu d'infos ont été dévoilé sur la saison 5, on sait déjà que ce gros changement va avoir des conséquences sur la relation entre Jimmy/Saul et Kim. Cette saison 5 accueillera deux personnages phares de Breaking Bad : Hank (Dean Norris) et Steven (Steven Michael Quezada). Il s'agira de l'avant-dernière saison, la saison 6 ayant déjà été annoncée comme la dernière.

Date de sortie : dès le 24 février en US+24 sur Netflix.