Better Call Saul : la saison 6 sera la dernière, 2 gros personnages de Breaking Bad dans la saison 5

Le début de la diffusion de la saison 5 de Better Call Saul est programmé le 23 février sur AMC aux USA, mais la chaîne américaine n'a pas attendu de connaître les audiences pour se montrer généreuse avec le spin-off de Breaking Bad. On vient de l'apprendre, elle l'a déjà renouvelé pour une saison 6 prévue en 2021, qui sera toutefois la dernière.

Bientôt la fin pour Better Call Saul

Une déception ? Pas forcément. Non seulement cette saison 6 sera composée de 13 épisodes, contre 10 habituellement, mais surtout, cette décision est celle des créateurs. Dans un communiqué, Peter Gould, showrunner et producteur de Better Call Saul, a révélé que cette histoire touchait réellement à sa fin.

"Depuis le début de la série, mon rêve a toujours été de pouvoir raconter l'histoire complète de notre héros compromis et compliqué. Aujourd'hui, AMC et Sony rendent ce rêve possible. On ne pourrait pas être plus reconnaissants envers les fans et les critiques qui nous ont aidés. Le mois prochain, nous commencerons à travailler sur la saison 6".

Deux grands retours annoncés