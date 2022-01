Gossip Girl : un film a failli voir le jour... avec Lindsay Lohan en star

En avril 2002, Cecily von Ziegesar publiait le premier roman de sa saga Gossip Girl. Une série littéraire qui a rapidement attiré l'attention d'Hollywood. Dans le podcast XOXO with Jessica Szohr, les créateurs de la série ont dévoilé qu'ils n'étaient pas les premiers à tenter d'adapter l'histoire de Blair et Serena.

Lindsay Lohan devait jouer dans un film Gossip Girl

Bien avant la série Gossip Girl, Hollywood s'est intéressé aux romans du même nom. Stephanie Savage et Josh Schwartz, les deux créateurs de la série, ont confié dans le podcast animé par Jessica Szohr que plusieurs projets d'adaptation ont échoué avant la version télé. L'un d'eux était d'ailleurs un film... avec Lindsay Lohan ! Eh oui, la star de Freaky Friday et Lolita malgré moi avait été choisie pour incarner Blair dans un long métrage. Les deux créateurs n'ont pas précisé qui devait jouer Serena mais ce projet n'a finalement jamais abouti. Et ce n'est peut-être pas un drame.

Ces autres actrices qui ont failli doubler la série

Dans le podcast, Josh Schwartz et Stephanie Savage ont aussi dévoilé qu'Ed Westwick avait failli ne pas jouer Chuck. Mais ils se sont aussi confiés sur la voix de Gossip Girl, doublée en version originale par Kristen Bell. L'actrice a bien failli ne pas prêter sa voix à la série. Parmi les autres stars qui ont été considérées ? On retrouve notamment Christina Ricci (qui avait enregistré le livre audio des romans) et Selma Blair.