The Last Kingdom saison 5 : Netflix commande de nouveaux épisodes, mais...

Les fans de The Last Kingdom peuvent souffler, l'adaptation de la saga littéraire de Bernard Cornwell se poursuivra sur Netflix. La plateforme vient de l'annoncer, la série portée par Alexander Dreymon a été renouvelée pour une saison 5. Composée de 10 épisodes, celle-ci aura pour objectif de mettre en scène les romans 9 et 10 aka The Warriors of the Storm et The Flame Bearer.

The Last Kingdom renouvelée

Un renouvellement qui était attendu par de nombreux abonnés de la plateforme et qui ne devrait pas être le dernier de la série. Tandis que deux autres tomes sont déjà prêts à être adaptés (War of the Wolf sorti en 2018 et Sword of Kings sorti en 2019), Nigel Marchant (producteur exécutif) a confirmé que The Last Kingdom était un vrai succès sur Netflix.

Dans un communiqué, ce dernier a notamment déclaré, "Nous sommes vraiment fiers de la série, qui continue de divertir le public du monde entier. Nous avons reçu des retours incroyables la saison dernière, nous avons donc hâte de la ramener pour une saison 5". Bref, ça sent déjà très bon pour une saison 6 !

Un retour retardé ?

Seule mauvaise nouvelle, il faudra faire preuve de beaucoup de patience avant de pouvoir découvrir ces nouveaux épisodes. A l'instar de Game of Thrones, The Last Kingdom met énormément de temps à produire ses épisodes avec une moyenne de 18 mois d'attente entre deux saisons. Or, quand on sait que les conditions de tournage actuelles sont rendues très compliquées suite à l'épidémie de Covid-19 (production ralentie avec des équipes réduites, réglementations différentes en fonction des pays...), la suite pourrait donc ne pas débarquer sur nos écrans avant décembre 2021 au mieux, hiver 2022 au pire... Courage !