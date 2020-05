The Last Kingdom saison 5 : 5 théories sur la suite

1. Uhtred pourrait retomber amoureux et enfin reprendre Bebbanburg

Alors que la saison 4 de The Last Kingdom est dispo sur Netflix, les fans pensent déjà à une possible saison 5. En même temps, la série étant inspirée de la saga littéraire Les Histoires saxonnes de Bernard Cornwell, les scénaristes ont encore de nombreux tomes dont s'inspirer. Si la saison 5 n'est pas encore confirmée mis serait donc probable, que va-t-il se passer pour Uhtred de Bebbanburg (Alexander Dreymon) ?

Côté coeur, Uhtred s'est séparé d'Aethelflaed (Millie Brady), qui a promis de rester chaste pour accéder au trône de la Mercie, à la fin de la saison 4. Dans la possible suite de The Last Kingdom, la théorie est qu'il va sans doute retrouver l'amour dans les bras d'une autre femme. Pas une qui fait partie du show mais sans doute un nouveau personnage. Parce que oui, son lien avec Aethelflaed était puissant, mais Uhtred a connu plusieurs femmes dans sa vie. Donc la soeur du roi Edouard risque de ne pas être la dernière, d'autant plus qu'il n'a plus le droit de la toucher et quitte le royaume de Mercie à la fin de la saison 4.

Uhtred va aussi avoir un travail de mentor puisque le roi Edouard lui a donné pour mission de protéger son fils aîné qui est menacé de mort car il n'est pas un enfant illégitime et qu'il est donc le véritable héritier. La théorie concernant cet enfant, c'est qu'il pourrait devenir l'un des meilleurs guerriers Saxons grâce à Uhtred. Et il pourrait même aider le héros à reprendre Bebbanburg (après avoir échoué dans la saison 4, il pourrait peut-être enfin réussir à récupérer ses terres dans la saison 5).

2. L'enfant de Brida pourrait tuer Uhtred

A la fin de la saison 4 de The Last Kingdom, Brida (Emily Cox) accouche de son enfant (qu'elle a eu avec Cnut). Dans la saison 5, on se dit donc que la nouvelle génération va prendre plus de place dans la série Netflix. Alors que l'on pourra peut-être voir le fils d'Edouard ado au côté d'Uhtred, dans le camp adverse on s'attend à voir l'enfant de Brida rapidement passer de bébé à ado aussi.

Et comme elle a assuré à Uhtred qu'elle élèvera ce fils ou cette fille dans la haine des Saxons, cet enfant va grandir en voulant tuer le "tueur de Danois". En jeune garçon ou en jeune fille, celui-ci ou celle-ci, guidé(e) par le désir de vengeance de sa mère, pourrait essayer de tuer le personnage principal de ses propres mains.

3. Stiorra et Sigtryggr devraient finir en couple

Comme les fans de The Last Kingdom, dont Antoine Griezmann fait partie, ont pu le voir dans la saison 4, la fille d'Uhtred serait sur le point d'être en couple. En effet, Stiorra (Ruby Hartley) a beaucoup sympathisé avec son ravisseur Sigtryggr (Eysteinn Sigurðarson). Et clairement entre eux, ça a l'air de coller. Elle pourrait ainsi connaître son premier amour et le Danois qui s'était vanté de ne pas être marié pour ne pas être faible pourrait finir la bague au doigt. Car oui, c'est l'une des théories possibles : le mariage de Stiorra et de Sigtryggr. Ils pourraient même devenir parents, eux qui ont maintenant une terre et qui n'ont donc plus de raison de se battre contre les Saxons.

4. Une romance devrait aussi naître entre Finan et Eadith

Une autre idylle qui semblait bien commencer dans la saison 4 de The Last Kingdom, c'est celle entre Finan (Mark Rowley) et Eadith (Stefanie Martini). Beaucoup espérait même un baiser, mais rien ne s'est produit malgré leur alchimie flagrante. Maintenant que l'acolyte fidèle d'Uthred a retrouvé Eadith saine et sauve, ils pourraient enfin se poser et se mettre en couple. C'est la théorie la plus probable pour eux. Seule question qu'on se pose : où vont-ils s'installer ? Vont-ils suivre le protagoniste ? Car Finan a toujours été au côté d'Uhtred. Ou vont-ils s'établir dans l'un des royaumes Saxons ? Puisque l'Angleterre est enfin unie.

5. Aelswith empoisonnée, elle pourrait mourir

Il y a eu plusieurs morts importantes dans la saison 4 de The Last Kingdom, comme celle de Steapa, Aethelred, Cnut ou encore Eardwulf. Mais c'est sans doute la mort du père Beocca, qui a même fait réagir Alexander Dreymon alias Uhtred, qui a le plus marqué les téléspectateurs. Et dans la saison 5, on s'attend au décès d'Aelswith (Eliza Butterworth). La mère du roi Edouard a en effet été empoisonnée par Aethelhelm, le beau-père du roi Edouard, à la fin de la saison 4. Et sa dernière scène ne répond pas à la question des fans : on ne sait pas si elle va survivre ou mourir. Mais l'une des théories, c'est que la veuve d'Alfred meurt parce qu'elle semble vraiment au plus mal.

Du coup, en plus de voir sa mort dans la saison 5, on pourra voir l'impact de sa disparition dans la suite. L'une des théories, c'est que le roi Edouard finisse par découvrir que c'est le père de sa femme qui a tué sa mère. Il pourrait alors vouloir se venger en faisant assassiner son épouse.