The Last Kingdom saison 5 : bientôt une suite sur Netflix ?

La saison 4 de The Last Kingdom vient à peine d'être en mise en ligne sur Netflix, mais vous avez déjà profité du confinement pour la binger intégralement ? Mauvaise idée, il aurait été plus judicieux de savourer chacun des épisodes. La raison ? On ne sait toujours pas si la série aura le droit à une saison 5.

Une saison 5 possible

Bon, on vous rassure, à moins que la crise actuelle motive Netflix à faire des sacrifices inattendus, The Last Kingdom devrait bientôt être renouvelée pour de nouveaux épisodes. Après tout, la fiction anglaise est un réel succès sur la plateforme - elle est souvent dans les tendances de visionnage, et surtout, elle est adaptée de la saga littéraire Les Histoires saxonnes signée Bernard Cornwell, qui possède encore de nombreux tomes à explorer.

A l'heure actuelle, ce sont d'ailleurs les 8 premiers romans qui ont été adaptés à l'écran (soit un rythme de 2 livres par saison), tandis que les tomes 9, 10 et 11 sont déjà disponibles et qu'un tome 12 devrait être publié d'ici la fin de l'année. Autrement dit, The Last Kingdom a encore potentiellement deux saisons inédites en stock et Netflix, qui vient à peine de racheter les droits de production à la BBC, semble en avoir logiquement conscience.

Grosse attente à prévoir

Néanmoins, même si la série est quasiment assurée de revenir pour une saison 5, il faudra dans tous les cas faire preuve de beaucoup de patience avant de la découvrir à l'écran. A l'instar de Game of Thrones, The Last Kingdom met énormément de temps à produire ses épisodes avec une moyenne de 18 mois d'attente entre deux saisons.

Or, quand on ajoute à cela le fait que toutes les productions et tous les tournages dans le monde sont actuellement à l'arrêt à cause de l'épidémie de coronavirus, les nouveaux épisodes pourraient prendre du retard et ne pas voir le jour avant décembre 2021 au mieux, hiver 2022 au pire...

On vous l'avait dit, même si les aventures d'Uhtred sont loin d'être terminées, vous auriez mieux fait de savourer sa saison 4...