The Last Kingdom saison 4 : (SPOILER) mort, Alexander Dreymon (Uhtred) réagit

Alexander Dreymon (Uhtred) était lui aussi choqué

Alors que The Last Kingdom pourrait avoir une saison 5, la saison 4 est disponible sur Netflix depuis le 26 avril 2020. Et si vous avez maté les épisodes, alors vous savez peut-être qu'un des personnages phares de la série est mort. Dans les saisons précédentes, les fans se souviennent des morts choquantes du roi Alfred (David Dawson) et de Ragnar (Tobias Santelmann). Et là, c'est un nouveau décès soudain d'un des personnages principaux qui dû vous surprendre. Même Alexander Dreymon, qui joue Uhtred de Bebbanburg, le héros déchiré entre les Danois et les Saxons, a été sous le choc. Attention spoilers : dans l'épisode 3 de la saison 4 de The Last Kingdom, Uhtred et ses hommes tentent de reprendre la forteresse de Bebbanburg qui lui revient de droit (elle lui avait été volée par son oncle). Une flèche ennemie vise le fils d'Uhtred et le père Beocca se met alors devant lui pour protéger l'enfant de son ami. Il meurt de sa blessure par flèche.

Alexander Dreymon alias Uhtred de Bebbanburg a avoué avoir été secoué par la mort inattendue du père Beocca (Ian Hart). L'acteur a confié à Variety : "Après avoir dû dire adieu à David Dawson, je me suis dit 'Non, pas Ian Hart aussi !'". "Comme David, il était l'une des pierres angulaires de la série, en plus d'être un excellent acteur et d'avoir une vraie présence sur le plateau" a-t-il expliqué, "Durant toutes les scènes que j'ai partagées avec Ian Hart, je n'ai jamais eu à faire semblant parce qu'il a cette capacité à vous capter dans l'instant. En tant qu'acteur vous n'avez plus rien à faire si ce n'est écouter ce qu'il dit et la manière dont il le dit. Ça a rendu toutes nos scènes ensemble très naturelles et c'est clairement quelque chose que l'on doit à sa présence et au travail qu'il a effectué durant toutes ces années en tant qu'acteur".

Le protagoniste de The Last Kingdom a donc dû tourner 7 épisodes de la saison 4 sans celui qui faisait partie de ses acolytes depuis la saison 1 du show. "Il me manque autant à l'écran qu'en coulisses. Je pense que Ian Hart fait partie de ces gens qui vous marquent même si vous n'avez passé qu'une heure de votre vie avec eux" a ajouté Alexander Dreymon, "J'ai appris beaucoup à son contact durant toutes ces années sur le tournage. Il va énormément me manquer. Nous avons beaucoup de chance d'avoir une équipe où chacun se respecte. Nous sommes devenus comme une famille, et c'est assez rare sur un tournage. Ian en est en grande partie responsable".

Une nouvelle facette d'Uhtred dévoilée

Alexander Dreymon, que vous avez aussi pu voir dans la saison 3 d'American Horror Story (Coven), a cependant rappelé que la mort du père Beocca est essentielle pour l'évolution du héros. En effet, les téléspectateurs vont voir un Uhtred très affecté par le deuil : "C'était très important car ça révèle la part d'humanité d'Uhtred et je pense que les moments les plus intéressants dans le parcours d'un personnage sont les moments où il est vulnérable. Uhtred vit énormément de choses difficiles cette saison".

"Après la fin de la première saison, lorsque la tête de la femme qu'il aimait était coupée et jetée à ses pieds, je me suis dit 'Où est-ce qu'on va aller ensuite ? Qu'est-ce qui pourrait lui arriver de pire que ça ?'. Et pourtant les déconvenues se sont accumulées" a rappelé la star qui a révélé : "Le voir perdre foi en son rêve et en son objectif (reprendre la forteresse de Bebbanburg, ndlr), tout en perdant cette figure paternelle qu'était Beocca, c'était extrêmement fort et très intéressant pour moi en tant que comédien". Avec la perte d'un nouvel être cher important, le personnage principal se montre plus vulnérable encore, sous un nouveau jour. Et c'est aussi cette épreuve qui lui fera prendre des décisions toujours plus guidées par son coeur dans la suite des épisodes.