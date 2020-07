Ozark renouvelée pour une saison 4 sur Netflix : ce que l'on sait déjà sur la suite

Décidément, Netflix enchaîne les annonces ! La semaine dernière, la plateforme a dévoilé le renouvellement de Lucifer pour une saison 6 qui, cette fois, devrait bien être la dernière. Mais la série avec Tom Ellis n'est pas la seule qui va s'arrêter prochainement. Lancée en 2017, Ozark, qui raconte comment Marty Byrde et sa famille vont être plongés dans un trafic de drogues, reviendra aussi pour une ultime saison, la quatrième, prochainement.

Combien d'épisodes prévus pour la saison 4 de Ozark ?

La bonne nouvelle pour les fans d'Ozark, c'est que cette saison 4 sera encore plus longue ! Alors que les trois premières saisons étaient composées chacune de 10 épisodes, l'ultime saison comptera 14 épisodes. Ils seront d'ailleurs diffusés en deux parties sur Netflix. De quoi faire durer le plaisir.

Quelle date de sortie ?

Ça, personne ne le sait pour l'instant mais la saison 4 de Ozark ne devrait pas débarquer avant 2021 au plus tôt. En effet, le Coronavirus faisant toujours des ravages aux Etats-Unis, les tournages ne pourront sûrement pas reprendre tout de suite de l'autre côté de l'Atlantique. Bien que l'action d'Ozark se déroule dans le Missouri, la série est tournée en Géorgie. Et même si les tournages sont de nouveau autorisés dans l'Etat, peu de productions ont décidé de reprendre le travail pour le moment.

Ce qui se passait à la fin de la saison 3

La saison 3 de Ozark se terminait sur deux morts choquantes : d'un côté celle de Ben (Tom Pelphrey), le frère de Wendy (Laura Linney) qui décidait de le faire assassiner alors qu'il tombait amoureux de Ruth (Julia Garner). Face à cette trahison, la jeune femme quittait les Byrde pour rejoindre Darlene (Lisa Emery). Autre mort au programme du final ? Helen (Janet McTeer). L'avocate était tuée sous les yeux de Marty (Jason Bateman) et Wendy par le cartel de Navarro.

Les intrigues à venir

Pour l'instant, on en sait peu sur ce qui nous attend dans la suite de la série mais le showrunner, Chris Mundy, s'était confié sur quelques éléments de l'intrigue dans une interview donnée à Entertainment Weekly.

Marty et Wendy dans le radar de Navarro : La suite s'annonce compliquée pour les Byrde qui se retrouvent plus que jamais en danger. "Maintenant, ils sont une partie vitale de cette entreprise, ils sont en plein radar au point qu'il (Navarro, ndlr) n'hésite pas à mélanger du sang au leur, ils font partie de cela. Pour le meilleur et pour le pire, ils font partie de ce jeu" a confié le showrunner au sujet de la relation entre Marty, Wendy et Navarro (Felix Solis). La suite s'annonce donc compliquée pour la famille.

Ruth en quête d'indépendance : Le gros changement de cette saison 4 sera le fait que Ruth ne travaille désormais plus pour les Byrde. La jeune femme va donc devoir prouver ses capacités et trouver sa propre voie. "La question sera est-ce-que Ruth peut ou pas créer quelque chose qui soit à elle, qui soit viable ou bien est-ce-qu'elle veut autre chose." a expliqué Chris Mundy.

Un happy-end à venir ? Le showrunner de Ozark a aussi évoqué la suite des aventures de la famille Byrde. Pourront-ils finir la saison (et donc la série) en ayant l'avantage ? "On va aussi savoir si les Byrde peuvent faire de cette grosse erreur un avantage ou bien si le karma va finir par les rattraper" a-t-il teasé. Réponse l'an prochain.