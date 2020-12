The Haunting : une saison 3 prévue après Bly Manor ? Le créateur annonce une mauvaise nouvelle

En 2018, Mike Flanagan nous scotchait sur notre canapé avec l'excellente série d'horreur The Haunting of Hill House qui a révélé Victoria Pedretti, vue depuis dans You. Deux ans plus tard, ce 9 octobre 2020, c'est la suite (mais pas vraiment) qui faisait son arrivée : The Haunting of Bly Manor. Bien que certains acteurs fassent leur retour, il s'agit d'une histoire totalement différente - mais toujours passionnante - puisque la série est en fait une anthologie. Suite à la sortie des épisodes, le producteur et créateur avait assuré avoir d'autres idées d'histoires, bien qu'une saison 3 ne soit pas encore en projet.

Pas de saison 3 pour The Haunting ?

Une chose qui ne semble malheureusement pas avoir changé. Interrogé sur Twitter sur une possible suite de The Haunting, Mike Flanagan a été très clair et a annoncé qu'une saison 3 n'était pas en projet. "Pour le moment, il n'y a pas de plans pour de nouveaux chapitres" écrit-il. Mais cela ne veut pas dire que ça ne se fera jamais ! "Il ne faut jamais dire jamais (...) Si les choses changent, nous le dirons à tout le monde !" a-t-il ajouté.