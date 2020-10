The Haunting : après Hill House et Bly Manor, une saison 3 en approche ? Le créateur répond

Après la famille Crain dans The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor est centrée sur Dani Clayton (Victoria Pedretti), une Américaine qui va débarquer au manoir de Bly pour s'occuper de deux orphelins mais va découvrir que des événements étranges se passent sur la propriété. Même s'ils étaient moins flippants que ceux de la saison précédente, les nouveaux épisodes ont passionné les abonnés de Netflix où The Haunting of Bly Manor est toujours numéro 1 des programmes les plus vus en France. Que vous ayez - ou non - terminé le visionnage, vous vous demandez peut-être si une suite est dans les cartons.

Une saison 3 pour The Haunting ?

Alors, une saison 3 est-elle prévue pour The Haunting ? Malheureusement non, en tout cas pas pour le moment ! Interrogé par Entertainment Weekly, le créateur Mike Flanagan a expliqué qu'une potentielle nouvelle saison, axée sur un autre mystère, n'est pas à l'étude actuellement. Cependant, il ne ferme pas la porte à une possible "suite". "On est pas à court d'histoires de fantômes" a-t-il déclaré.

Un sentiment partagé par les acteurs du show. Victoria Pedretti, qui jouait Nell dans la saison 1 et incarne Dani dans la saison 2, a expliqué qu'elle ne connaissait pas encore le futur de la série. Quant à Oliver Jackson-Cohen (Luke dans la saison 1 et Peter Quint dans la saison 2, personnage qu'il double lui-même en VF) a expliqué à The Wrap : "Je pense que si Bly Manor fonctionne bien, il va y avoir des conversations pour une suite avec Netflix. C'est évidemment Mike qui décide en fonction de ses idées mais je pense que nous voudrions tous collaborer de nouveau si nous en avions l'opportunité".

Une autre série d'horreur à venir

Si Mike Flanagan ne travaille actuellement pas sur une saison 3 de The Haunting, c'est parce qu'il est très occupé et non, il n'a pas fini de nous faire trembler ! Le créateur a signé un contrat d'exclusivité avec Netflix en compagnie de Trevor Macy, l'un de ses proches collaborateurs. A la fin du mois d'août 2020, les deux hommes ont lancé le tournage d'une autre série horrifique : Midnight Mass. Composée de sept épisodes, la série se déroule dans une communauté vivant sur une île isolée sur laquelle des événements flippants vont se produire après l'arrivée d'un nouveau prêtre. Au casting, on retrouvera Kate Siegel (Theodora dans Hill House et Viola dans Bly Manor) ainsi que Zach Gilford, Michael Trucco, Annabeth Gish et Henry Thomas (lui aussi présent dans les deux saisons de The Haunting). Et ce n'est pas tout puisque le créateur travaille aussi sur une adaptation du roman de Stephen King Revival, pour Netflix également. En 2019, Mike Flanagan avait déjà adapté Docteur Sleep pour le cinéma en 2019. Bref, une possible saison 3 de The Haunting pourrait se faire mais après ces projets.