Oliver Cohen-Jackson (The Haunting of Bly Manor) parle français et a même doublé Peter en VF !

C'est l'une des séries à ne pas manquer en ce mois d'octobre 2020 : Netflix dévoilait le 9 octobre dernier The Haunting of Bly Manor, nouvelle saison de sa série d'anthologie entamée en 2018 avec The Haunting of Hill House. Basée sur une nouvelle de Henry James, elle suit l'histoire de Dani, une jeune fille au pair, qui va s'occuper de Miles et Flora, deux orphelins vivant au manoir de Bly, où il se passe des événements étranges. Pour cette "suite", Mike Flanagan a rappelé plusieurs acteurs de la saison 1 : Victoria Pedretti (Dani), Henry Thomas (Henry Wingrave) ou encore Oliver Jackson-Cohen (Peter Quint).

Oliver Jackson-Cohen a lui-même doublé son personnage Peter Quint dans la VF

Un défi de taille pour eux, mais visiblement pas assez challengeant pour Oliver Jackson-Cohen. L'acteur a révélé sur ses réseaux sociaux s'être doublé lui-même dans la version française, chose qu'il n'avait pas faite pour la saison 1 ! "Coucou la France. C'est moi! C'est un petit rappel pour vous dire que The Haunting of Bly Manor est dispo sur Netflix. Et je me suis doublé en français pour la première fois", annonce-t-il en story.