La flamme, The Haunting of Bly Manor... : top 10 des séries à ne pas manquer en octobre 2020

Emily in Paris

On est en 2020 et les américains pensent encore et toujours qu'en France - ou tout du moins à Paris, les gens passent leur temps à se balader une baguette sous le bras et un béret sur la tête. Et dans Emily in Paris - la nouvelle série de Netflix imaginée par Darren Star (le papa de Sex and the City), pas un seul cliché sur la France nous sera épargné. Misère.

Et sinon, ça parle de quoi ? La série suit les aventures d'Emily Cooper (Lily Collins), une Américaine qui fait le pari de s'installer en France afin de travailler dans la mode et aider une marque à se moderniser. Un choix de vie plus difficile qu'elle ne l'imaginait et qui la confronte à un choc des cultures inattendu. Une série qui devrait faire fantasmer les américains et se faire face-palmer les français.

Date de sortie : le 2 octobre sur Netflix.