The Mandalorian : Disney+ aurait déjà prévu des saisons 3 et 4 !

La date est connue de tous les fans, c'est le 30 octobre que Disney+ débutera la diffusion de la saison 2 de The Mandalorian. Un retour très attendu du public, mais également de Giancarlo Esposito. L'interprète de Moff Gideon - le méchant au sabre laser noir, l'a confié dans l'émission People (the TV Show !), il est impatient que les fans découvrent enfin ce qui a été préparé par Jon Favreau (le créateur) et son équipe.

De nombreuses révélations à venir

"La saison prochaine de The Mandalorian sera vraiment très intéressante, parce que vous allez enfin commencer à découvrir les pouvoir de l'Enfant, mais également la place qu'est censé avoir l'Enfant dans cette histoire" a-t-il notamment teasé. Giancarlo Esposito l'a en effet assuré, cette saison 2 sera celle des révélations (et du fan service), "Vous allez aussi commencer à découvrir les origines du sabre laser noir et comment celui-ci est lié à l'histoire précédente de Star Wars, notamment vue dans The Clone Wars. Vous allez avoir un véritable aperçu impressionnant de tout ce territoire". D'où l'arrivée très intrigante de la célèbre Ahsoka Tano...

The Mandalorian partie pour durer très longtemps

Vous êtes hypé ? Bienvenue au club. Mais le plus fou (et excitant) dans cette interview du comédien, c'est la promesse qu'il a pu faire ensuite. Selon Giancarlo Esposito, Disney+ aurait une vision à très long terme avec cette série, "On est dans un univers qui est si immense qu'il y a énormément de choses à explorer. Donc je pense que la série va d'abord poser les bases (en saison 2) qui prendront ensuite de l'ampleur et de la profondeur dans les saisons 3 et 4. C'est là où vous aurez enfin les réponses".

A ce jour, la plateforme n'a pas encore officialisé la nouvelle, mais si l'on en croit le comédien, The Mandalorian n'est clairement pas près de quitter nos écrans. Et au regard de la récente bande-annonce de la saison 2, c'est une très (très) bonne nouvelle.