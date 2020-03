Invisible Man : quel acteur se cache derrière l'homme invisible ?

Né à Londres en 1986 d'une mère britannique et d'un père français d'origine juive égyptienne, Oliver Jackson-Cohen étudie au lycée français Charles de Gaulle de Londres. Il se découvre dès l'adolescence une passion pour la comédie et décroche son premier rôle dans un soap à l'âge de 15 ans.

Il tente sa chance au cinéma avec Trop Loin Pour Toi en 2010 au côté de Drew Barrymore et Justin Long. En 2011, on le voit brièvement dans Sex List avec Anna Faris et Chris Evans, puis dans l'Ombre du Mal en 2012 avec Joan Cusack et en 2013 dans la série Dracula.

Outre Invisible Man, il sera prochainement au casting de The House Of Bly Manor, aka la saison 2 de The Haunting Of Hill House.

Invisible Man, actuellement au cinéma.