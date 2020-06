The Politician : une saison 3 prévue, mais dans plusieurs années ?

Payton Hobart (Ben Platt) est de retour ! Pour la saison 2 de The Politician, disponible depuis le 19 juin 2020 sur Netflix, ce lycéen devenu étudiant a mis la barre encore plus haut puisqu'il vise le Sénat de New York. Une place qui a failli se jouer au pierre feuille papier ciseau... Mais, consciente qu'il est temps pour elle de laisser place à une nouvelle génération, Dede Standish (Judith Light) lui concède la victoire. 2 ans plus tard, faute d'adversaire, son mandat de sénateur est reconduit. Quant à sa mère, elle se présente aux présidentielles et demande à Dede d'être sa vice-présidente. Hadassah Gold (Bette Midler) devrait quant à elle avoir le rôle de chef de cabinet. Dede accepte, y voyant une ouverture pour le prochain mandat et propose à Payton d'être son futur vice-président...

Une saison 3 de The Politician prévue... dans très longtemps ?

Une fin de saison 2 qui ouvre clairement sur une saison 3, qui devrait donc se dérouler plus de 4 ans plus tard. Mais y en aura-t-il réellement une ? Dans une interview accordée à Collider, Ryan Murphy a confirmé qu'il y aura bel et bien une saison 3 et qu'elle sera la dernière. Mais, si moins d'un an s'est écoulé entre les saisons 1 et 2, il faudra attendre un peu plus longtemps pour la 3e. Outre la crise du coronavirus qui a retardé de nombreux tournages, le co-créateur aimerait "attendre quelques années" pour filmer la saison 3 avec un "Ben Platt un peu plus âgé pour sa campagne finale".

Ce que l'on sait

Après une course à la Présidentielle du corps étudiant d'un lycée de Santa Barbara en Californie puis au Sénat de New York, celle-ci suivra sa course à la Maison Blanche, alors que Payton Hobart veut atteindre son objectif principal : devenir Président des Etats-Unis. La plupart du cast devrait faire son retour : Ben Platt (Payton Hobart) bien sûr, mais aussi Zoey Deutch (Infinity Jackson), Lucy Boynton (Astrid Sloan), Gwyneth Paltrow (Georgina Hobart), Laura Dreyfuss (McAfee Westbrook), ou encore Rahne Jones (Skye Leighton). Jessica Lange, que l'on a pu voir dans la saison 1, fera-t-elle une apparition ?