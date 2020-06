The Politician saison 2 : 3 bonnes raisons de regarder le duel Payton Hobart / Dede Standish

La campagne est ouverte ! Après avoir tenté sa chance à l'élection présidentielle d'un lycée de Santa Barbara en Californie, Payton Hobart (Ben Platt) vise cette fois-ci le Sénat de New York dans la saison 2 de The Politician, disponible dès ce vendredi 19 juin 2020 sur Netflix. S'annonce alors une nouvelle campagne électorale imprévisible contre Dede Standish (Judith Light) et sa conseillère Hadassah Gold (Bette Midler)... Voilà 3 bonnes raisons de la regarder.

1. Un duel d'ennemis parfait

D'un côté, on retrouve donc notre cher lycéen devenu étudiant Payton Hobart (Ben Platt), qui sera accompagné dans sa campagne de personnages également présents dans la saison 1 : le trio toxique McAfee Westbrook (Laura Dreyfuss), James Sullivan (Theo Germaine) et Skye Leighton (Rahne Jones), la petite amie Alice Charles (Julia Schlaepfer) ou encore l'ancienne ennemie ralliée à sa cause Astrid (Lucy Boynton). Petit bémol : Infinity Jackson (Zoey Deutch) reste toujours présente, mais moins que dans la première saison. De l'autre côté, on retrouve Dede Standish, conseillée par la géniale Hadassah Gold. L'un est jeune et nouveau dans le milieu (malgré son expérience au lycée). L'autre est plus âgée et expérimentée. Mais tous les deux ont cette même volonté de vouloir écraser l'autre.