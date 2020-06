The Politician saison 2 : entre Payton Hobart et Dede Standish, la guerre est déclarée (trailer)

Préparez-vous, la guerre va bientôt éclater ! Après avoir tenté sa chance à l'élection présidentielle d'un lycée de Santa Barbara en Californie dans la saison 1 de The Politician, Payton Hobart (Ben Platt) redouble d'ambitions et vise cette fois-ci le Sénat de New York dans une saison 2 encore plus déjantée, à en croire le trailer dévoilé ce lundi 15 juin 2020 par Netflix, à seulement quelques jours de sa sortie sur la plateforme.

Une guerre sans merci entre Payton Hobart (Ben Platt) et Dede Standish (Judith Light)

Chantage, menaces, espionnage, coups bas, séduction... tous les coups sont permis dans la guerre politique (et totalement absurde) qui oppose Payton, désormais étudiant, à Dede Standish (Judith Light) et sa conseillère Hadassah Gold (Bette Midler). Accompagné de McAfee Westbrook (Laura Dreyfuss), James Sullivan (Theo Germaine), Astrid (Lucy Boynton), Skye Leighton (Rahne Jones), Alice Charles (Julia Schlaepfer), ou encore Infinity Jackson (Zoey Deutch), qui sera néanmoins moins présente, le politicien est prêt à tout pour gagner cette élection et se rapprocher de son objectif principal : devenir Président des Etats-Unis. Mais la course s'annonce déjà très serrée et pleine de rebondissements...

Rendez-vous ce vendredi 19 juin pour découvrir la suite de la série créée par Ryan Murphy, Brad Falchnuk et Ian Brennan.