Jaime Lorente (La Casa de Papel) : harcelé par une voisine en plein confinement, il l'insulte

Jaime Lorente pris en photo (sans son accord) par une voisine

Pour s'occuper pendant le confinement, Jaime Lorente a donné de la voix. Sur Instagram, l'interprète de Denver dans La Casa de Papel sur Netflix a ainsi posté une vidéo d'un rap (dont le flow a été validé par ses abonnés). L'acteur espagnol qui aime rapper apprécie en revanche beaucoup moins ce que fait sa voisine pendant cette période de pandémie. Parce qu'elle, pour ne pas s'ennuyer, elle ne rappe pas : elle le prend en photos à son insu.

Et en plus, cette même voisine enverrait ensuite les clichés de Jaime Lorente à la presse people. Une façon de se faire de l'argent sur le dos de son voisin célèbre. Du coup, celui qui joue aussi Nano dans la série Elite se retrouve avec des images de lui OKLM chez lui en couverture de magazines, sans son accord. Très vénère contre l'apprentie paparazzi, il a à son tour pris une fenêtre de l'appartement de sa voisine en photo (sans pour autant montrer sa voisine). Prise depuis chez lui, la photo a été postée sur la story Insta de la star. Les internautes peuvent voir les fenêtres et les volets ouverts de sa voisine, qui donnent sur un petit balcon.

Il pousse un coup de gueule

Jaime Lorente qui est toujours en couple avec Maria Pedraza (Marina dans la saison 1 d'Elite) a ainsi inversé la situation. C'st un peu l'arroseur arrosé. Et surtout, ça lui a permis de pousser un coup de gueule contre sa voisine. En légende de l'image dévoilée dans sa story Instagram, il lâche, vraiment vénère : "Voilà la charité qui naît dans les moments difficiles. Ici, vit une voisine généreuse qui consacre son temps à prendre des photos de moi dans ma maison et à les envoyer à des magazines. Aujourd'hui, je commence mon reportage. 21 jours avec une fille de p*te".