Melissa Benoist et Chris Wood parents, ils dévoilent le prénom du bébé

Quelques jours après la mauvaise nouvelle annonçant la fin de Supergirl après la 6e saison, c'est une bonne nouvelle que Melissa Benoist et Chris Wood viennent d'annoncer sur Instagram : ils sont devenus parents il y a déjà quelques semaines ! Ils ont partagé une photo sur laquelle ils tiennent la main de leur bébé et ont dévoilé le prénom du garçon : "Huxley Robert Wood est arrivé il y a quelques semaines et ce petit garçon représente tout", écrit-elle. De son côté, Chris Wood a fait comprendre qu'ils n'exposeront pas leur fils : "Notre fils est né, il s'appelle Huxley, il est incroyable et non, ce n'est probablement pas votre affaire. À dans 18 ans".

Melissa Benoist et Chris Wood parents d'un petit garçon

C'est le 5 mars 2020 que les acteurs mariés depuis septembre 2019 annonçaient la grossesse de l'actrice de façon amusante. L'ex-star de The Vampire Diaries qui a récemment repris son rôle de Kaï dans Legacies postait une photo de lui avec un faux ventre rond : "La photo est une blague mais l'info est réelle", écrivait-il. De son côté, celle qui joue Kara dans Supergirl écrivait : "Un enfant qui ne sera pas un chien arrive très bientôt dans la famille. @christophrwood a toujours été un vieux papa par nature mais maintenant il va l'être vraiment". Ils rejoignent ainsi le club des jeunes parents dont font désormais partie Zayn Malik et Gigi Hadid, Penn Badgley et sa femme, ou encore Katy Perry et Orlando Bloom.