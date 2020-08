Katy Perry et Orlando Bloom parents : la chanteuse a accouché et dévoilé le prénom du bébé

"Nous flottons avec amour et émerveillement de l'arrivée saine et sûre de notre fille" ont-ils déclaré. "Mais nous savons que nous sommes les plus chanceux et que tout le monde ne peut pas vivre une expérience d'accouchement aussi paisible que la nôtre. Partout dans le monde, les communautés souffrent toujours d'une pénurie de personnel de santé et, toutes les onze secondes, une femme enceinte ou un nouveau-né meurt, la plupart du temps de causes évitables" ont-ils rappelé, "Depuis COVID-19, beaucoup plus de vies de nouveau-nés sont en danger en raison du manque d'accès à l'eau, au savon, aux vaccins et aux médicaments qui préviennent les maladies. En tant que parents d'un nouveau-né, cela nous brise le coeur, car nous compatissons plus que jamais avec les parents en difficulté".⠀

En tant qu'ambassadeurs itinérants de l'UNICEF, ils ont ainsi ajouté : "Nous savons que l'UNICEF est là, sur le terrain, et fait tout ce qu'il faut pour que chaque femme enceinte ait accès à un agent de santé qualifié et à des soins de santé de qualité. Pour célébrer le coeur que nous savons que notre fille a déjà, nous avons créé une page de dons pour fêter l'arrivée de DDB. En les soutenant, vous contribuez à un bon départ dans la vie et vous réimaginez un monde plus sain pour chaque enfant".

Premier bébé pour la chanteuse

Si lui est déjà papa d'un garçon de 9 ans issu de son mariage avec Miranda Kerr, c'est la première fois que Katy Perry est maman. Début mars, la chanteuse annonçait sa grossesse d'une façon plutôt originale (et tellement mignonne) : en dévoilant son baby bump à la fin du clip de Never Worn White. "Regardez ce clip jusqu'à la fin, il y a une petite surprise à découvrir. Une surprise qui grossit de jour en jour", annonçait-elle, profitant de l'occasion pour teaser une autre surprise.

"Il va se passer beaucoup de choses cet été, non seulement je vais accoucher, littéralement, mais aussi métaphoriquement à quelque chose que vous attendez" teasait la star. Son nouvel album, "Smile" sort le 28 août prochain. Ce n'est pas la seule star de la chanson à accueillir un bébé en cette année 2020 : Nicki Minaj annonçait fin juillet être enceinte de Kenneth Petty, pendant qu'Ed Sheeran se prépare à l'accouchement imminent de sa femme Cherry Seaborn, avec qui il s'est marié en secret l'année dernière.