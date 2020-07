Nicki Minaj enceinte de Kenneth Petty, elle affiche son baby bump

Les annonces de grossesse ne s'arrêtent plus dans le monde de la télé-réalité, mais aussi dans celui de la chanson. On se souvient tous de l'annonce magistrale de Katy Perry, enceinte d'Orlando Bloom, dans le clip de Never Worn White, dévoilé en mars dernier. Début juin, Louane révélait quant à elle avoir accouché d'une petite fille. Depuis plusieurs jours, la rumeur selon laquelle Jessica Biel et Justin Timberlake auraient accueilli leur 2e enfant dans le plus grand secret circule. C'est aujourd'hui au tour de Nicki Minaj de révéler sa grossesse !

Nicki Minaj enceinte de son premier enfant avec Kenneth Petty

Ce lundi 20 juillet 2020, la rappeuse a annoncé la bonne nouvelle sur son compte Instagram. Pour cela, elle a dévoilé une photo d'elle en sous-vêtements fleuris, dévoilant son baby bump déjà bien visible. Une photo qui nous fait un peu penser à celle de Beyonce... L'interprète de "Trollz" (en feat avec 6ix9ine) attend son premier enfant avec son mari, Kenneth Petty, qu'elle a épousé en octobre 2019.

La rappeuse dévoile son baby bump

Une annonce pas si surprise que ça, étant donné que la rappeuse d'Anaconda dévoilait en septembre dernier mettre sa carrière au deuxième plan pour fonder une famille. Dans une interview accordée à Complex en 2014, elle confiait sa peur d'être tellement absorbée par sa carrière qu'elle en oublierait le fait de devenir maman. "Si j'ai fini mon 5e album et n'ai pas d'enfant d'ici là, je serais déçue, en tant que femme, parce que j'ai l'impression d'être faite pour être mère". La star dévoilait également sa volonté de respecter le schéma d'être d'abord mariée avant d'accueillir un enfant... Un voeu exaucé donc.