6ix9ine feat. Nicki Minaj : bonbons, jacuzzi, chatons... Le clip WTF, coloré et sexy de Trollz

6ix9ine et Nicki Minaj clashent les haters de façon décalée

Ce vendredi 12 juin 2020, 6ix9ine et Nicki Minaj ont dévoilé le clip Trollz sur YouTube. Les deux stars du rap avaient déjà collaboré ensemble sur le morceau Fefe en 2018 avec un gros carton à la clé. Celui qui a été officiellement libéré de prison en avril 2020 et l'interprète d'Anaconda chantent contre les haters. Un nouveau titre aux paroles anti-trolls sur les réseaux sociaux. Quant au décor, il est ultra coloré, avec du jaune, du rouge, du rose, du bleu ou encore du vert un peu partout. Le rappeur est entouré de liasses de billets, de bonbons et de chatons. Un décalage assez WTF !

Quant à Nicki Minaj, qui avait été transformée en "Nicole Ménage" avec sa statue de cire ratée fortement moquée sur les réseaux, elle s'affiche encore une fois très très sexy. Topless en train de manger un bol de céréales, léchant des sucettes de façon suggestive, versant du lait sur le visage ou encore twerkant en string dans un jacuzzi... L'artiste n'hésite pas à se lâcher !

Une chanson engagée

Nicki Minaj a aussi précisé sur Instagram qu'une partie des bénéfices de Trollz serait reversée à l'organisation The Bail Project Inc. Grâce à cet argent récolté, l'association pourra apporter "une aide gratuite à la mise en liberté sous caution des personnes à faible revenu qui n'ont pas les moyens de payer une caution en attendant leur procès. Nous voulons protéger et soutenir les milliers de personnes courageuses qui travaillent en première ligne de la justice sociale, en utilisant leur voix pour demander la FIN du ciblage et des meurtres des Noirs américains par la police".