Louane Emera : une maman comblée ? Elle se confie sur la naissance de sa fille

Une maman comblée

Louane Emera n'a pas vécu un confinement comme tout le monde. En plus de préparer de nouvelles musiques, la chanteuse en a également profité pour donner naissance à Esmée, son premier enfant. Un nouveau rôle très important pour la star, pour lequel elle a timidement accepté de revenir au micro de RTL ce vendredi 3 juillet 2020.

Interrogée sur ce bouleversement dans sa vie, Louane a notamment confié, "Je ne sais pas si ça m'a changée, mais ça fait grandir comme chaque étape de la vie." Puis, la star l'a ensuite précisé, la présence de sa fille la comble de joie au quotidien, "C'est évidemment un énorme bonheur. Je suis très très heureuse parce que tout se passe bien, et j'ai énormément de chance". Pas de baby blues en vue, juste du bonheur donc.

Une vie privée discrète

Cependant, ne comptez pas sur l'interprète de Donne moi ton coeur pour en dévoiler davantage sur sa vie privée. Après avoir rappelé la nécessité pour elle de "mettre des barrières là où il en faut", Louane a confirmé ne pas avoir envie de mettre scène son enfant (et ses proches) sur ses réseaux sociaux ou ailleurs, "Je ferai toujours le maximum pour pouvoir protéger ma vie. (...) Il faut savoir se protéger et protéger son entourage, je n'ai jamais trop parlé de ma famille et c'est pas maintenant que je vais commencer. C'est moi qui ai choisi cette vie-là, pas eux en général." C'est bien simple, "Pour trouver une forme de bonheur, il faut savoir se protéger."

Tant pis pour les plus curieux, le bonheur avant tout !