Louane maman : elle dévoile le joli prénom original de sa fille

"Ça fait très longtemps que vous ne m'avez pas vu sur les réseaux et vous m'avez beaucoup manqué" a avoué Louane, "Ça fait des années que vous me suivez sur ce compte officiel. En parallèle, j'ai tenu un compte personnel pour mes amis et ma famille" mais "j'avais envie de ne plus scinder les deux et de vous donner accès à ce compte". Du coup l'artiste affiche comme jamais auparavant sa vie privée, de son chéri Florian Rossi à leur bébé. On apprend par exemple que le 31 mars 2020, celle qui a failli jouer Tessa dans After a posté une photo pour la naissance de sa fille.

Elle révèle le beau prénom de sa fille

Louane Emera a en effet publié une photo de mains. On peut y voir la main de la maman, celle de son compagnon et celle du nouveau-né. A l'occasion de ce magnifique cliché intime, elle a également révélé le prénom de sa fille."Esmée" a ainsi annoncé Louane en écrivant en lettres capitales le prénom beau et original de son enfant, accompagné d'un émoji coeur avec une flèche.