Louane de retour avec "Donne moi ton coeur" : "Elle est née d'une longue discussion avec Damso"

Depuis la sortie de la réédition "Louane", en 2018, Louane s'est éloignée des projecteurs et elle a eu une très bonne raison de le faire : elle a donné naissance à son premier enfant, une petite fille, Esmée, née de son amour avec son musicien Florian Rossi. Mais malgré son absence, elle n'a pas oublié ses idées pour son troisième opus : "j'aimerais bien partir vers quelque chose d'un peu urbain. Essayer de sortir de ma zone de confort, tout simplement (...) J'aimerais bien travailler avec des rappeurs. Avec Damso par exemple", confiait Louane à RTL en janvier 2019.

Quand Louane et Damso collaborent ensemble, ça donne "Donne-moi ton coeur"

Un an plus tard, son souhait a été accompli : elle a collaboré avec Damso sur son tout nouveau single intitulé Donne-moi ton coeur, sorti le vendredi 3 juillet 2020. Le rappeur belge s'est occupé de l'écriture de la chanson, mais comment Louane Emera en est-elle venue à bosser avec lui ? "Cette chanson est née à Bruxelles avec Damso. Elle a des influences un peu fin 90, début 2000, vraiment cool, qui mélange vraiment bien le hip-hop et l'électro. Et en fait cette chanson elle est née d'une longue longue discussion avec Damso", explique la chanteuse en interview avec RTL.

Louane en dit ensuite plus derrière le message de Donne-moi ton coeur : "elle fait le parallèle entre la vie que j'ai pu avoir avant de faire de la musique professionnellement et ma vie aujourd'hui, donc c'est vraiment beau, car il y a une forme de nostalgie et de fierté. C'est une chanson sur l'importance de la communication en général, mais je pense que c'est de pouvoir parler, pouvoir échanger qui mène aux solutions." Damso et l'interprète de Avenir, eux, ont mené une collab très efficace : découvrez le clip dans notre diaporama.