"Vous ressemblez à des parpaings" : Louane victime de grossophobie durant les NMA 2022, les internautes la défendent sur Twitter

Ce vendredi 18 novembre 2022 était organisée la nouvelle cérémonie des NRJ Music Awards. Et si Louane n'a pas remporté de prix cette année, la chanteuse a malgré tout marqué les esprits des téléspectateurs. Comme on a pu le découvrir à l'écran, elle nous en a mis plein les yeux et les oreilles sur scène à l'occasion de l'interprétation du titre Tissues en compagnie du génial Yungblud.

Alors que l'artiste britannique est à l'origine de l'un des meilleurs albums de l'année avec "Yungblud", il a en effet profité de sa nouvelle amitié avec Louane pour lui proposer de participer à un remix de l'un de ses titres les plus emblématiques. Un choix inattendu pour un résultat incroyable puisque ce duo a été absolument brillant et électrique sur la scène des NMA.

Louane victime de grossophobie

Malheureusement, ce n'est pas pour sa performance que Louane a fait parler d'elle hier soir. Déjà la cible récurrente de critiques sur son physique depuis qu'elle est devenue maman, la récente coach de The Voice Kids a au contraire été victime d'une grossophobie honteuse et déplorable sur les réseaux sociaux.

"Louane a mangé Louane" peut-on lire avec horreur aujourd'hui, tout comme "Louna ou Loana", ou bien "Qui a le plus morflé entre Louane et Renaud ? Vous avez deux heures". Des tweets d'une violence extrême qui nous donnent une bonne raison de ne finalement pas être triste de la possible fermeture de Twitter, mais qui, heureusement, ne sont pas passés auprès du public.