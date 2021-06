Louane avoue : les attaques grossophobes "ça me touche", mais "pas longtemps"

Louane Emera : "Je ne peux pas dire que ça ne me touche pas, ce serait faux"

En 2021 encore, la grossophobie est toujours une triste réalité. Ce lundi 21 juin 2021, dans C à vous sur France 5, Louane Emera et Yseult ont parlé de leur combat contre cette discrimination. Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe ont montré des images de Fabien Lecoeuvre qui avait critiqué Hoshi sur son physique. Et c'est là que Louane et Yseult ont soutenu la chanteuse et se sont confiées sur les attaques grossophobes qu'elles reçoivent de leur côté. "Honnêtement, à aucun moment je suis arrivée (sur le plateau de The Voice 2 sur TF1, ndlr) en disant que j'étais mannequin" a rappelé Louane.

Et malgré tout, les critiques grossophobes sont multiples sur les réseaux. Encore récemment, Louane a été attaquée sur son physique dans The Voice 2021, lors de la finale de la saison 10 remportée par Marghe. Venue chanter Si t'étais là avec Cyprien et son nouveau single Aimer à mort, la star qui s'était montrée enceinte en janvier 2020 a été violemment taclée par certains internautes sur ses kilos de grossesse. Celle qui est devenue maman de son premier enfant avec son chéri Florian Rossi, une fille prénommée Esmée, avait alors répondu s'aimer malgré les critiques. "Je ne peux pas dire que ça ne me touche pas, ce serait faux..." a précisé Louane dans C à vous, "Mais ça ne me touche pas longtemps".