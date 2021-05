Louane Emera : fini la musique, elle sera bientôt la star d'une série de TF1

Incroyable mais vrai, Louane va renouer avec la comédie. Césarisée en 2015 grâce à sa performance dans le film La Famille Bélier, l'artiste - qui a pourtant récemment dévoilé un nouvel album (Joie de vivre), va délaisser le monde de la musique afin de découvrir celui de la télévision.

C'est Le Parisien qui a dévoilé l'information, l'ex-candidate de The Voice sera bientôt la star d'une nouvelle série de TF1. Intitulée Visions, cette fiction sera composée de 6 épisodes et nous plongera dans un univers où le polar rencontrera le fantastique, bien loin du format policier classique de HPI avec Audrey Fleurot qui cartonne actuellement.

Louane en psychologue pour TF1

Au programme ici ? Diego, un enfant de 8 ans, est touché par d'inquiétantes visions suite à la disparition de sa cousine à l'occasion d'une fête d'anniversaire. Un comportement étrange qui intrigue Romain (Soufiane Guerrab), le capitaine de gendarmerie chargé de l'enquête, mais également Sarah (Louane), une psychologue.

Et pour cause, les différents récits de Diego, ou ses dessins, se retrouvent mystérieusement liés à différentes affaires criminelles jusque-là jamais résolues. Et alors que la possible présence d'un tueur en série dans la région va rapidement inquiéter tout le monde, Sarah va de son côté réaliser que Diego pourrait être la clé afin de faire la lumière sur une zone d'ombre de son passé.

Un joli casting

Un concept prometteur sur le papier (il sera intéressant de découvrir Louane dans un rôle si sombre et sérieux), qui sera porté par une équipe créative de talent. Ainsi, toujours selon Le Parisien, la comédienne sera notamment accompagnée de Jean-Hugues Anglade (Braquo), Anne Marivin (Dix pour cent), Max Boublil (Play), Marie-Ange Casta (L'homme sans pitié), Julien Boisselier (L'école de la vie) et Francis Renaud (Un village français) devant la caméra. Et derrière ? Les scénarios seront signés Jeanne Le Guillou et Bruno Dega (Gloria, Le Tueur du Lac), tandis que la réalisation sera confiée à Akim Isker (Système D, Ben).

Le début du tournage est fixé au 17 mai prochain près de Forcalquier (Alpes-de-Haute-Provence), pour une diffusion possible en 2022.