Louane attaquée sur son physique dans The Voice 2021 : sa réponse simple mais cash

La saison 10 de The Voice s'est terminée en beauté avec la venue de plusieurs invités pour la finale, remportée par Marghe. Calogero, London Grammar, Grands Corps Malade, Amir, Indila, Kendji Girac, Soolking, Abi Bernadoth (le gagnant de The Voice 2020) ou encore Louane étaient au rendez-vous. La chanteuse a interprété son morceau Si t'étais là avec Cyprien et son nouveau single Aimer à mort et alors que de nombreuses personnes l'ont félicitée pour son beau parcours, d'autres ont préféré s'attaquer à son physique.

Louane Emera répond aux critiques sur son poids

Tout au long de la dernière émission de The Voice 2021, Louane Emera a reçu des messages grossophobes assez violents auxquels elle a répondu après le direct sur TF1 : "Love myself tho (Je m'aime comme je suis)", a-t-elle posté sur Twitter. Un message simple, mais plutôt efficace ! L'ex-candidate de The Voice 2 a aussi pu compter sur le soutien de nombreux internautes, qui n'ont pas manqué de la défendre et de rappeler aux haters qu'elle est devenue maman d'une petite fille il y a moins d'un an, durant la diffusion de la finale.