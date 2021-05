Louane Emera se confie sur son couple Florian Rossi, en parlant de son titre Aimer à mort

Louane Emera avait confié que son couple avec Florian Rossi avait failli ne pas se faire

A propos de sa relation avec Florian Rossi, Louane avait révélé à Paris Match que ça avait failli ne jamais se faire. "En amour, je suis une 'drama queen'. Pendant longtemps, l'histoire que je vis aujourd'hui n'a pas été possible" avait-elle déclaré, "Avant qu'il puisse se douter de mes sentiments, il y a eu des mois et des mois de silence de ma part. Parce que cette histoire d'amour n'était pas ouverte, il y avait trop de choses qui faisaient que ça n'existerait jamais. J'en avais tellement peur que même ma meilleure amie n'était pas au courant". Et la star avait aussi ajouté : "Je savais que, si je me déclarais, j'allais blesser beaucoup de gens autour de moi. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'il y avait une minuscule ouverture et j'ai toqué à la porte. Il fallait que je le lui dise pour qu'il me réponde 'stop'. Sauf qu'il ne m'a pas dit 'stop'".