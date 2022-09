The Voice Kids 2022 : une candidate abandonne, la raison dévoilée

Une candidate quitte The Voice Kids

La compétition continue pour les kids de The Voice. Si certains coachs font l'unanimité, ce n'est pas le cas de Louane qui a été critiquée par les internautes. Double peine, la jurée va perdre un de ses talents sans le vouloir, comme l'annonce Télé Loisirs. Le site dévoile que Zineb qui avait interprété une reprise de One and Only d'Adele ne sera pas présente pour la suite de la compétition et ne participera pas aux battles.