Louane a failli ne jamais participer à The Voice : son étonnante confession sur sa maman

C'est en 2013 que la France entière a découvert Louane grâce à sa participation à l'émission The Voice. Et si la chanteuse n'avait pas remporté le concours à l'époque (elle s'était arrêtée en demi-finale), c'est peu dire que sa carrière a par la suite connu un gigantesque succès.

Une Victoire de la musique en 2016 pour son album "Chambre 12", un NRJ Music Awards en 2017 en tant qu'artiste féminine de l'année et bien évidemment, un César du meilleur espoir féminin en 2015 pour son rôle dans La Famille Bélier. Et ça, c'est sans compter sur ses multiples disques d'Or et de Platine, et ses premières places dans les charts.

Louane aurait pu ne jamais faire The Voice

Pourtant, incroyable mais vrai, celle qui est aujourd'hui coach dans The Voice Kids aurait pu ne jamais rencontrer un tel destin. Au détour d'une interview accordée à Télé-Loisirs, Louane a dans un premier temps rappelé, "J'ai toujours été encouragée par les miens", avant néanmoins de préciser que tout cela s'était joué à un changement d'avis in-extremis, "Même si, au début, ma mère me pensait trop jeune pour participer à The Voice".

Puis, alors même qu'elle est habituellement très pudique sur sa relation avec sa maman, qui est malheureusement décédée en 2014 des suites d'un cancer, la chanteuse a voulu rendre hommage à son éducation qui lui a permis d'être celle qu'elle est aujourd'hui : "Mais elle me poussait surtout à être bonne dans ce que je faisais et ça c'est précieux".

Le précieux conseil de sa maman

Une révélation rare, qui fait cependant écho à son entretien dans Sept à Huit réalisé en 2018. Au micro du journaliste de TF1, la star y avait en effet révélé qu'elle menait désormais sa vie et sa carrière en fonction d'un précieux conseil qui lui avait été offert par sa maman : "Elle me disait, 'Si tu as envie de réussir, si tu as envie de faire les choses, fais-les. Quoiqu'il arrive, que tu y arrives ou pas, tu auras la satisfaction d'avoir fait les choses à fond'".