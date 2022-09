"Gênante", "insupportable"... Louane Emera clashée après The Voice Kids, ses fans à la rescousse

Après les larmes de Julien Doré sur le plateau de The Voice Kids, c'est donc les arguments de Louane Emera pour choisir les talents de son équipe qui ont fait réagir les twittos. "'C'est mon groupe préféré, c'est une de mes chansons préférées'... Donc Louane choisit les gens en fonction de ses préférences et pas en fonction du talent ?", "J'aime bien l'artiste mais en tant que coach elle est insupportable", ou encore "Comme chaque samedi, le 'j'en fais toujours trop parce que j'ai besoin de me faire remarquer' de Louane" ont-ils commenté sur Twitter.

Des twittos défendent Louane : "N'oubliez pas qui est la personne qui chante entre vous et elle"

Mais plusieurs internautes ont répondu à ces attaques et ces critiques sur Louane. Ils ont rappelé que la star en couple (avec le musicien Florian Rossi et père de son enfant) et maman d'une fille prénommée Esmée est toujours bienveillante dans ses propos avec les enfants de l'émission.