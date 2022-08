Trop ému, Julien Doré a dû quitter le plateau de The Voice Kids : "ces larmes-là, je ne les oublierai pas"

"La musique a ce pouvoir incroyable de pouvoir vous faire chavirer"

"On est des artistes qui nous asseyons dans ce fauteuil-là mais on est aussi des êtres humains qui parfois traversent des périodes de vie plus ou moins faciles, personnelles et intimes. C'était mon cas pendant les tournages de l'émission. Et souvent, dans des périodes de vie où on est amenés à traverser des choses pas faciles, la musique a ce pouvoir incroyable de pouvoir vous faire chavirer, dans des choses qui vous font beaucoup de bien, parce qu'elles vous soulagent", a-t-il confié à Télé Loisirs.

"Ces larmes-là, je ne les oublierai pas"

"Parfois, cela se traduit aussi par des larmes. Ça a été mon cas. C'était très particulier pour moi de recevoir ces émotions-là car elles étaient décuplées par ce que j'étais en train de traverser en tant qu'homme. Et à la fois, c'était merveilleux car ces larmes-là, je ne les oublierai pas. Elles n'ont pas été que de passage", a ajouté celui qui a fait une belle surprise à une fan, avant de conclure : "Quand l'émission va être diffusée, elle aura un sens très très fort pour moi car c'était une période de ma vie où je me suis à nouveau rendu compte que la musique était extrêmement importante pour les êtres humains et qu'elle nous faisait du bien même si parfois elle pouvait nous faire pleurer."