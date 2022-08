Julien Doré dans The Voice Kids : "Il s'est laissé dépasser", comment il a vécu l'aventure

Ce samedi 20 août 2022, on va enfin pouvoir voir le tout nouveau jury de The Voice Kids, composé de Patrick Fiori, Kendji Girac, Louane Emera et Julien Doré, à l'oeuvre. L'ancien gagnant de La Nouvelle star, qui avait pourtant assuré qu'il ne serait jamais juré dans un télécrochet dans une interview accordée à VSD en 2015 s'est finalement laissé tenté par l'aventure. Il aurait d'ailleurs particulièrement pris son rôle à coeur et Patrick Fiori assure qu'il a été très bon !

"Il a ouvert son coeur"

"J'ai découvert un Julien Doré que je ne connaissais pas. C'est plus que le masque qu'il a tombé, il a ouvert son coeur. Les enfants ont cette faculté de vous mettre par terre, de déclencher des émotions en deux secondes. Je pense que les téléspectateurs vont le découvrir vraiment", explique Patrick Fiori au Parisien. "On ne l'attendait pas ici, dans ce rôle-là et aussi bien" précise la production.

"Julien a d'ordinaire un professionnalisme, une discrétion, une pudeur, une manière de maîtriser les choses. Mais là, il n'avait pas son téléphone pour maîtriser son compte Instagram. Ni ses cheveux pour se cacher" s'amuse le chanteur Marseillais, avant d'ajouter : "Il est parfois complètement déstabilisé et il ne s'y attendait pas à ce point, je pense. Sur une émission, je lui ai dit : 'Julien, je ne t'avais jamais imaginé comme ça'. Il tombe le regard et ne sait plus où se mettre".

"Il ne voulait pas pleurer"

"Il s'est laissé dépasser. Il ne s'attendait pas à vivre certaines choses. Mais dans ce siège, on est obligé de céder. Il nous avait dit qu'il ne voulait pas pleurer et il s'est fait prendre par une prestation. De plus, s'il connaissait déjà Louane, il a découvert immédiatement que Kendji et Patrick étaient dans le même esprit. Et grâce à cela, Julien a été lui-même de A à Z" assure Pascal Guix, le producteur de l'émission, au Parisien.

Cette expérience aurait-elle donné envie au chanteur qui aurait enregistré un feat avec SCH de participer à la version adulte de The Voice ? "Il faudrait lui demander", s'amuse le producteur... Affaire à suivre !