SCH bientôt un feat avec Julien Doré, l'annonce complètement dingue !

Julien Doré annonce un feat avec SCH !

Après l'énorme succès de Bande organisée avec Jul, Soso Maness, Kofs, Naps, Elams, Solda et Houari (plus de 164 millions de vues sur YouTube), SCH a décidé de changer de registre et de travailler avec un artiste, très éloigné de son univers, qui n'est autre que Julien Doré ! C'est l'interprète de Midi sur novembre qui a officialisé leur collaboration complètement dingue sur Twitter : "C'est fait", a-t-il répondu à un internaute lui demandant d'enregistrer un feat avec le rappeur marseillais. Un message que SCH a d'ailleurs retweeté !

SCH et Julien Doré ont donc bossé ensemble dans le plus grand secret, mais avant cela, ils avaient déjà confié leur envie de faire un duo en interview. "Un feat avec Julien Doré ça serait caillera de ouf, j'aime trop ce qu'il fait", avait balancé Julien Schwarzer, de son vrai nom, à Kultur tandis que l'ex-candidat de la Nouvelle star avait avoué à Konbini : "J'aimerais beaucoup faire quelque chose avec lui, sur un morceau qu'on pourrait faire ensemble. Je lance un petit message et je l'embrasse." Il suffisait juste de demander !