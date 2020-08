Ed Sheeran bientôt papa ? Sa femme Cherry Seaborn serait enceinte de leur premier enfant

Si certaines stars n'hésitent pas à partager leur vie privée sur les réseaux sociaux, Ed Sheeran, lui, préfère rester discret à ce sujet : il s'est d'ailleurs marié en secret à sa femme Cherry Seaborn, quelques mois après leurs fiançailles annoncées en janvier 2018. Deux ans plus tard, les amoureux s'apprêteraient à devenir parents pour la toute première fois.

Ed Sheeran bientôt papa !

Ils n'ont pas annoncé cette nouvelle officiellement, mais d'après les infos du Sun, Cherry Seaborn devrait accoucher "plus tard cet été" : "Ed et Cherry sont sur un petit nuage. Ils sont très heureux, mais préfèrent rester discrets à ce sujet. Le confinement était une excuse parfaite pour ne pas être trop vu, mais les choses se rapprochent et l'excitation a augmenté. Ils ont commencé à en parler à leurs amis et à leur famille. Ils sont en plein dans les derniers préparatifs. C'est une période remplie de bonheur. Leurs familles sont heureuses pour eux et ont hâte de rencontrer le bébé", a même confié une source.

Si Cherry Seaborn est réellement enceinte de leur premier enfant, cela expliquerait pourquoi Ed Sheeran a décidé de faire une nouvelle pause dans sa carrière à la fin de l'année 2019 : "La période Divide et la tournée qui a suivi ont tellement changé ma vie mais maintenant c'est terminé et il est temps d'aller faire un tour et de voir le monde", a annoncé l'interprète de Shape of You à l'époque.