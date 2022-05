Ed Sheeran papa : surprise, le chanteur annonce la naissance d'un deuxième enfant

Les marchands de fleurs et de cartes devraient voir leurs chiffres d'affaires s'envoler grâce au monde de la musique. Comme l'a révélé TMZ, Rihanna aurait en effet accouché de son premier enfant le 13 mai dernier, et on connaît déjà le sexe. Et si le prénom de ce nouveau né n'est pas encore connu, on sait déjà qu'il pourra se faire une amie très spéciale.

Ed Sheeran papa pour la deuxième fois

Ce jeudi 19 mai 2022, et à la surprise générale puisque le chanteur n'avait jusque-là rien dévoilé au sujet d'une grossesse, Ed Sheeran vient tout simplement d'annoncer avec bonheur la naissance de son deuxième enfant. "Je voulais vous faire savoir que nous venons d'accueillir une nouvelle et magnifique petite fille, a notamment partagé l'artiste sur ses réseaux sociaux. Nous sommes tous les deux profondément amoureux d'elle et plus que ravis de pouvoir former une famille de 4".

Pour l'heure, Ed Sheeran n'a pas encore dévoilé de photos du bébé, ni même son prénom, mais il ne fait aucun doute que cet événement devrait l'inspirer comme jamais. On s'en souvient, c'était à la suite de la naissance de Lyra Antarctica Seaborn Sheeran en août 2020 qu'il avait écrit la magnifique chanson Visiting Hours disponible sur son album "=".