Ed Sheeran papa : il annonce la naissance de sa fille et dévoile son prénom !

Ed Sheeran est plutôt du genre discret sur sa vie privée. Il affiche très peu son couple avec Cherry Seaborn, mais il a quand même confirmé s'être marié à sa petite amie en juillet 2019. Un an plus tard, une rumeur a annoncé que la girlfriend du chanteur serait enceinte de leur premier enfant : "Ed et Cherry sont sur un petit nuage. (...) Ils ont commencé à en parler à leurs amis et à leur famille. Ils sont en plein dans les derniers préparatifs." Une rumeur officialisé aujourd'hui par le chanteur !

Ed Sheeran annonce l'arrivée de son premier enfant

Alors, non seulement Ed Sheeran a confirmé la grossesse de sa femme, mais il a surtout annoncé qu'elle a accouché depuis : "un rapide message pour vous annoncer une nouvelle personnelle que je souhaitais partager avec vous. La semaine dernière, avec l'aide d'une super équipe médicale, Cherry a donné naissance à notre magnifique fille Lyra Antarctica Seaborn Sheeran qui est en parfaite santé."

L'artiste britannique poursuit : "Nous en sommes fous amoureux. Maman et bébé se portent bien et on est sur un petit nuage. Nous espérons que vous respectiez notre vie privée en ce moment", a écrit l'interprète de Put It All On Me dans son premier message Instagram depuis décembre 2019. Cherry Seaborn a donc donné naissance à une petite fille, félicitations aux amoureux !