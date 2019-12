Ed Sheeran amoureux et complice avec Cherry Seaborn, sa femme, dans le clip "Put It All On Me"

Nouveau clip pour Ed Sheeran

A quelques jours de Noël, Ed Sheeran vient de nous offrir un magnifique cadeau rempli d'amour et d'espoir. Afin d'illustrer son titre 'Put It All On Me' en featuring avec Ella Mai, le chanteur et son équipe sont en effet partis aux quatre coins du monde afin de rencontrer quelques uns des plus beaux couples de la planète et les observer danser.

Qu'il soit jeune ou vieux, hétéro ou gay, invalide ou victime de certaines politiques, chacun de ces couples fait parler son amour au rythme de quelques pas de danse, aussi originaux qu'impressionnants, et y dévoile la complicité et la connexion qui unit ses deux âmes. De quoi forcément nous donner le sourire et l'envie de tous les imiter chez nous.

Le chanteur dévoile son bonheur auprès de sa femme

Surtout, Ed Sheeran - habituellement très secret concernant sa vie privée, profite à son tour de cette vidéo pour célébrer sa propre histoire avec Cherry Seaborn, sa femme. Qu'ils soient dans la cuisine ou sur leur canapé, on voit ces deux amoureux plus complices et heureux que jamais, en même temps qu'un petit texte vient nous rappeler la mignonnitude de leur relation : "Dès le lycée, Ed et Cherry étaient à fond l'un sur l'autre. Ils se sont embrassés au château de Framlingham. Quelques années plus tard, ils se sont retrouvés et ça a fait des étincelles. Ils se sont mariés en 2019."

Si vous passez votre journée à revoir le clip en boucle, c'est normal.