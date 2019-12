Ed Sheeran annonce faire une pause dans sa carrière

"Bonjour à tous, je vais encore faire une pause" a ainsi déclaré Ed Sheeran dans un long message adressé à ses nombreux abonnés. "La période Divide et la tournée qui a suivi ont tellement changé ma vie mais maintenant c'est terminé et il est temps d'aller faire un tour et de voir le monde" a-t-il ajouté, précisant donc qu'il avait envie de voyager et de se poser un peu puisqu'il a eu deux années chargées au niveau professionnel.

Il veut se retirer des réseaux sociaux

Ed Sheeran a aussi expliqué qu'il allait se retirer des réseaux sociaux "jusqu'au moment où il sera temps de revenir". Une façon de vraiment se concentrer sur ses proches et sur lui-même, de déconnecter. "Je promets de revenir avec de nouvelles musiques quand le moment sera venu et quand j'aurai vécu un peu plus pour avoir quelque chose à écrire" a-t-il cependant indiqué, assurant ainsi qu'il sera de retour quand il sentira qu'il a des choses à chanter et à partager avec le reste du monde.