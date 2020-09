Zayn Malik et Gigi Hadid parents : ils annoncent la naissance de leur bébé

Et ils ont confirmé par la même occasion le sexe du bébé, à savoir une fille. "Notre petite fille est là, belle et en bonne santé" a ainsi déclaré Zayn Malik. Ils n'ont pas donné la date de naissance de leur fille, mais Gigi Hadid a avoué que l'accouchement s'est déroulé ce week-end du 19-20 septembre 2020 : "Notre fille nous a rejoint sur la terre ferme ce week-end et elle a déjà changé notre monde. Tellement amoureuse". Cela fait donc quelques jours maintenant qu'elle est née, mais ils ont préféré sans doute profiter un peu de l'arrivée du bébé avant de partager la bonne nouvelle avec le reste du monde. Ils n'ont pour l'instant pas révélé le prénom qu'ils ont choisi pour leur fille.

"Essayer de mettre en mots ce que je ressens en ce moment serait impossible"

La maman, qui avait posté des photos de son baby bump pour répondre aux accusations de fausse grossesse, est donc sur un petit nuage avec le papa. L'ex One Direction a même ajouté dans la légende de son post : "Essayer de mettre en mots ce que je ressens en ce moment serait une tâche impossible. L'amour que je ressens pour ce petit humain dépasse mon entendement. Reconnaissant de la connaître, fier de l'appeler la mienne, et reconnaissant pour la vie que nous aurons ensemble".

Zayn Malik et Gigi Hadid ont reçu de nombreux messages de félicitations dans les commentaires, aussi bien de la part de proches que d'inconnus. Parmi les personnes qui les ont félicité, on retrouve Mohamed Hadid, le père de la star, et ses soeurs Bella Hadid, Marielle Hadid et Alana Hadid. Hailey Baldwin Bieber, Emily Ratajkowski, Kourtney Kardashian, Ashley Tisdale, les mannequins Helan Christensen, Stella Maxwell, Sara Sampaio et même Instagram ont également félicité les heureux parents.