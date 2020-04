Zayn Malik bientôt papa ? Gigi Hadid serait enceinte de leur premier enfant

Gigi Hadid enceinte de Zayn Malik ?

Entre Zayn Malik et Gigi Hadid, c'est du sérieux. Ils s'étaient mis en couple pour la première fois en 2015, avant de se séparer et de se remettre ensemble plusieurs fois. Mais en novembre 2019, les amoureux ont repris contact et ont fini par se redonner une chance le mois suivant. En janvier 2020, ils se sont même affichés de nouveau en couple, avec des photos confirmant leur idylle, les montrant main dans la main dans la rue. Et maintenant, sûrs de leur amour, l'ex membre de One Direction et la top auraient décidé de passer à la vitesse supérieure. En effet, les futurs parents attendraient leur premier enfant.

C'est une source proche des tourtereaux qui a confié à TMZ que la célèbre mannequin en serait déjà à "20 semaines" de grossesse (ce qui fait 5 mois). Le site people a précisé ne pas savoir si Zayn Malik et Gigi Hadid connaissent déjà le sexe du bébé ou pas. En tout cas, "leurs deux familles sont très excitées" par ce supposé bébé à venir.

Ils sont confinés avec Bella Hadid et Yolanda Hadid

Il faut dire que les Zayn Malik et Gigi Hadid sont très proches de leurs belles-familles. Les possiblse futurs papa et maman sont d'ailleurs en confinement avec avec Bella Hadid, la soeur de Gigi, et leur mère Yolanda Hadid dans la ferme familiale en Pennsylvanie.

Ce 23 avril 2020, Gigi Hadid a même fêté son anniversaire avec son chéri, sa soeur et sa mère. En plus du magnifique gâteau pour célébrer ses 25 ans, la star des podiums a posté un Boomerang sur Instagram la montrant avec Zayn Malik et Bella Hadid. Et dans une série de photos, c'est les yeux fermés dans les bras de son homme qu'elle se dévoile. Plusieurs internautes ont même remarqué le fil bleu du ballon sur cette image et pensent que c'est pour annoncer le sexe du bébé qui serait donc un garçon.