Zayn Malik et Gigi Hadid de nouveau en couple : les photos qui confirment ❤️

Après une première rupture en mars 2018, Gigi Hadid et Zayn Malik se sont donnés une seconde chance quelques mois plus tard... avant de rompre une nouvelle fois en janvier 2019 : "C'est fini entre eux. Ils pourront peut-être se remettre ensemble un jour, mais, pour le moment, c'est terminé", a annoncé une proche de l'ex-couple à JustJared. La soeur de Bella Hadid a ensuite commencé une histoire avec Tyler Cameron, mais elle n'a pas duré bien longtemps. C'est le candidat de The Bachelorette qui a annoncé leur rupture en octobre dernier.

Le retour du couple Zayn Malik & Gigi Hadid

Et si Gigi Hadid avait largué Tyler Cameron pour se remettre en couple avec son ex Zayn Malik ? C'est ce qu'ont cru les internautes lorsqu'une source a balancé que le mannequin et l'ancien membre des One Direction ont repris contact : "Ils ont traversé une phase où ils ont pris du temps et qui ne communiquaient pas du tout, mais ils ont été en contact récemment (...) ils discutent ici et là, mais c'est décontracté." Leurs conversations auraient été bénéfiques puisqu'ils sont de nouveau ensemble : leur retour de flamme a été confirmé par des photos prises par les paparazzi.

On peut y voir Zayn Malik et Gigi Hadid bras dessus bras dessous en compagnie de Bella Hadid et Dua Lipa dans les rues de New York pour l'anniversaire du chanteur britannique, ce dimanche 12 janvier. La pote de Kendall Jenner et l'interprète de Satisfaction ont ensuite été aperçus tous les deux à la sortie du restaurant Eleven Madison Park. Les clichés ne font aucun doute : Gigi Hadid et Zayn Malik sont bien en couple !