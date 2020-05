Gigi Hadid enceinte de Zayn Malik : elle confirme la rumeur !

Entre Zayn Malik et Gigi Hadid, ça n'a pas toujours été simple. Les amoureux se sont séparés en en mars 2018, se sont remis en couple quelques mois plus tard avant de rompre à nouveau en janvier 2019... et de se laisser une seconde chance en novembre de la même année. Aujourd'hui, l'ex-membre des One Direction et le mannequin sont toujours ensemble et aucune rupture ne semble à l'horizon, bien au contraire ! Leur relation va d'ailleurs passer à l'étape supérieure !

Gigi Hadid confirme sa grossesse

Comme l'a annoncé TMZ, souvent bien informé, Gigi Hadid serait enceinte de Zayn Malik : elle en serait à "20 semaines" de grossesse, soit à 5 mois. Une rumeur confirmée par la soeur de Bella Hadid quelques jours plus tard lors d'une interview en mode confiné avec Jimmy Fallon pour son émission, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon : "On aurait aimé annoncer la nouvelle nous-mêmes, mais nous sommes excités, heureux et reconnaissants pour les félicitations et le soutien de tout le monde." L'interprète de PILLOWTALK rejoint donc Louis Tomlinson et Liam Payne dans le groupe des papas 1D.

"Je ne sais pas si ce sont mes hormones ou l'émotion de la quarantaine. J'ai pleuré toutes les cinq minutes pendant genre une heure en pensant à Buddy (Valastro, pâtissier star de l'émission Cake Boss, ndlr) qui avait fait mon gâteau d'anniversaire. Je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer", a ensuite confié Gigi Hadid.

"C'est la magie de la vie"

Yolanda Hadid, la mère du mannequin, a elle aussi partagé la nouvelle auprès de RTL Boulevard : "Bien sûr que je suis excitée, surtout que j'ai perdu ma mère récemment. C'est la magie de la vie : une âme s'éteint et une autre naît. Nous nous sentons bénis." Pour le moment, le sexe du bébé n'a pas encore été dévoilé même s'il se murmure que Gigi Hadid et Zayn Malik attendraient une petite fille.