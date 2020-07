Gigi Hadid enceinte de Zayn Malik : accusée de mentir, elle dévoile enfin son baby bump

Après Liam Payne et Louis Tomlinson, c'est au tour de Zayn Malik de devenir papa pour la première fois ! Il se murmure que Gigi Hadid serait enceinte d'une petite fille, mais les futurs parents n'ont rien annoncé pour le moment. Il a déjà fallu attendre quelques temps pour qu'ils confirment la rumeur eux-mêmes. C'est lors d'une interview en mode confinés avec Jimmy Fallon que Gigi Hadid a officialisé sa grossesse : "on aurait aimé annoncer la nouvelle nous-mêmes, mais nous sommes excités, heureux et reconnaissants."

"Ma grossesse n'est pas ce qu'il y a de plus important dans le monde"

Une nouvelle qui a bien évidemment réjoui les fans de Zayn Malik et Gigi Hadid sauf que certains d'entre eux soupçonnent la pote de Kendall Jenner d'avoir menti. Pourquoi ? Parce qu'elle est restée très discrète à ce sujet et qu'elle ne partage aucune photo de son baby bump sur Instagram.

Pourtant, Gigi Hadid est réellement enceinte, elle juge simplement qu'il y a plus important que sa grossesse en ce moment, voilà pourquoi elle n'en parle pas tout le temps : "Tout le monde me dit que je n'ai pas l'air enceinte sur mes derniers live. C'est parce que si je me tiens ainsi, c'est ce à quoi je vais ressembler normalement. Mais comme ça, c'est une histoire différente. Voilà mon ventre, il est ici. (...) Je pense que beaucoup de gens sont confus parce que je ne partage pas plus, mais, je suis enceinte au milieu d'une pandémie. Évidemment, ma grossesse n'est pas ce qu'il y a de plus important dans le monde. C'est l'une des raisons pour laquelle je ne ressens pas le besoin d'en parler mis à part avec ma famille et mes amis", explique-t-elle dans un live Instagram, pour la promo de sa collab avec V Magazine.

La soeur de Bella Hadid a préféré consacrer son compte Instagram au mouvement Black Lives Matter et aux messages de soutien pour les victimes du coronavirus.

"Je ne suis pas pressée"

Gigi Hadid a déjà un ventre bien arrondi (la naissance du bébé est prévue pour le mois de septembre) et ses quelques kilos pris avec la grossesse ne trompent pas : "j'ai pris beaucoup de photo de mon baby bump, que j'ai envoyées à ma famille et mes amis, c'est trop mignon, et excitant. Je ne veux simplement pas me réveiller chaque matin de ma grossesse et m'inquiéter de mon apparence et m'obliger à publier quelque chose. (...) Je prends juste mon temps pour partager avec vous ma grossesse et vous la découvrirez en temps voulu. (...) Je ne suis pas pressée de le faire maintenant car je veux juste l'expérimenter."